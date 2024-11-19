تداول 9 الآف طن بضائع و768 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 9 الآف طن بضائع عامة ومتنوعة و768 شاحنة و370 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1110 ركاب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5500 طن بضائع، و 458 شاحنة و 352 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 310 شاحنة و 18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين Alcudia Express والحرية، وكان قد شهد الميناء أمس وصول السفن "عمان ، أمل و Alcudia Express".

وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و 290 شاحنة خلال وصول وسفر السفينتين "أور، أيلة".

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LADY ROZ، وعلى متنها 225 سيارة بوزن 450 طن قادمة من جدة.