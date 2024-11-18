اختتام فعاليات مؤتمر "اليوم العالمي لمرض السكري" في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "اليوم العالمي لمرض السكري"، الذي نظمته مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري. وقد أطلق الفعاليات اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن محافظ جنوب سيناء، وذلك في قاعة مركز الإعلام النموذجي بمدينة طور سيناء.

شمل حفل الختام محاضرة عن مقدمات مرض السكري وطرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى كيفية تعديل نمط الحياة للطالبات في المرحلة الثانوية. كما تم إجراء تقييم تغذوي للطالبات بحضور أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة حنان لاشين، مدير التغذية العلاجية بالمديرية، على أهمية النظام الغذائي المتوازن والغني بالألياف ومضادات الأكسدة في الوقاية من مقدمات السكري. كما تم التطرق إلى فوائد الصيام المتقطع في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، مع التأكيد على أهمية النشاط الرياضي، النوم الجيد، والابتعاد عن التدخين السلبي والإيجابي.

وأضافت لاشين أنه تم توجيه الطالبات اللاتي لديهن تاريخ عائلي مع السكري أو يعانين من السمنة لإجراء فحص سكر تراكمي، والتوجه إلى وحدة التغذية العلاجية بالمديرية لمتابعة التعديل الغذائي وإنقاص الوزن بشكل صحي.

وأوضحت أنه تم التأكيد على أن الوقاية من السكري تشمل التخلص من الوزن الزائد، ممارسة الأنشطة الرياضية، تناول الأطعمة الصحية النباتية والدهون الصحية، وتجنب الحميات الغذائية القاسية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "اليوم العالمي لمرض السكري" هو الأول من نوعه في المحافظة، وضم كبار المتخصصين في هذا المجال. كما أتاح المؤتمر فرصة للتواصل المهني بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة على مستوى المحافظة، ودعم مبادرة "100 مليون صحة" من خلال فحوصات السكر، قياس الضغط، تحاليل الدهون الثلاثية، إضافة إلى قياس الوزن والطول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

تضمن المؤتمر أيضًا مجموعة من الجلسات والمحاضرات والعروض الشفهية، بالإضافة إلى ورش عمل وتوزيع ملصقات. كما تم توفير فرص للمواطنين الذين لديهم تاريخ عائلي مع السكري أو يعانون من مقدماته للتسجيل والمتابعة الصحية عبر فريق متخصص، واستقبال أسئلة المرضى والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوحدة التغذية العلاجية.