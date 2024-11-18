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صحة بني سويف تكشف حصيلة المستفيدين من المبادرات الرئاسية -صور

02:09 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن عدد المواطنين الذين استفادوا من خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة خلال أسبوع بلغ 14 ألف و221 مواطنًا، من خلال 121 وحدة صحية موزعة على مراكز المحافظة السبعة.

وأشارت إلى أن كافة فئات المجتمع بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، استفاد من تلك الخدمات المقدمة، مما أحدث طفرة في الملف الصحي في المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أن حزمة المبادرات الرئاسية تشمل الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والأم والجنين، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والسمعيات، والمسنين، والأمراض الوراثية.

وأشار إلى أن تطبيق المبادرات تعتمد على تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية، وكذلك العلاج المجاني للحالات المكتشفة، مما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل الخدمة الطبية للبسطاء في الريف.

صحة بني سويف المبادرات الرئاسية بني سويف
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