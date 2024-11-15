تحفة فنية أم نكتة هندسية؟.. قصة عمارة "الـLCD" المثيرة للجدل في المحلة

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، جدلاً واسعاً وحالة من السخرية، بعد تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى العمارات السكنية الغربية أطلق عليها اسم "الـLCD" كونها تشبه شاشة التلفاز.



وبحسب ما رواه الأهالي، فإن هذه العمارة تقع في منطقة شكري القوتلي، بمدينة المحلة الكبرى وتتميز بتصميمها الهندسي غير التقليدي، والشقق السكنية بها طويلة وضيقة، بطول 160 مترًا وعرض يتراوح بين مترين وخمسة أمتار، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى ملائمة هذا التصميم للسكن.

على الرغم من هذا التصميم الغريب، إلا أنه تم تجهيزها بعد 2 أسانسير أحدهما داخلي وآخر خارجي، وهي عبارة عن دور ارضي و 15 طابقا علويا، هذا المبني أثار موجة من السخرية والاستغراب بين الأهالي، الذين شبهوها بشاشات التلفزيون المسطحة بسبب طولها وضيقتها.

ويرى الكثير من الأهالي أن هذا التصميم غير عملي وغير مريح ويعتبر "نكتة هندسية"، وأن الشقق الضيقة لا توفر مساحة كافية للحركة والراحة، وان الدور الواحد يحتوي على شقة واحدة بعرض 2 أو 5 أمتار بطول 160 مترا.