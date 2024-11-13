نيران بغرفة نوم الأطفال.. مصرع شقيقين في حريق بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق في منزل بإحدى قرى شرق النيل بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص بلاغًا من أهالي عزبة كرم أبو عمر بشرق النيل، يفيد نشوب حريق بأحد المنازل، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والاسعاف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق في منزل "زكريا جمال عبده"، مما تسبب في مصرع طفلين من أبنائه وهما : "مالك، 4 سنوات، ومحسن، 7 سنوات"، وتلفيات بمحتويات المنزل.

وكشفت التحريات الأولية نشوب الحريق الحريق بغرفة نوم الأطفال نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم فرض كردون حول المنزل لحين انتهاء معاينة المعمل الجنائي.



