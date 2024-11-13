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تحول إلى أشلاء.. مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالغربية

12:46 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

القطارات

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت محطة قطار صفط تراب، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع طالب، أسفل عجلات القطار، حال عبوره من مكان غير مخصص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة صفط تراب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وفاة طالب يدعى "كريم. ع. ع" في الفرقة الأولى بعد أن صدمه القطار حال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة صفط تراب، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

القطارات الغربية محطة قطار صفط تراب
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