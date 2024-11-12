مديرية صحة أسيوط توفر ميكروسكوب جراحي متطور لمستشفى الرمد

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان في أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن استلام مستشفى الرمد جهاز ميكروسكوب جراحي حديث يُعتبر من أدق الأجهزة على مستوى العالم. يُستخدم هذا الجهاز في العمليات الجراحية المتطورة داخل العين، ويُعد الأول من نوعه بين مستشفيات المديرية في المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيانها أن هذا الميكروسكوب يُشكل نقلة نوعية في الجراحات الدقيقة المتعلقة بأمراض العيون مثل عمليات الشبكية، المياه البيضاء والزرقاء، وزرع القرنية. يُضاف الجهاز إلى قائمة الأجهزة الطبية المتطورة في المستشفى، ويُمكن الأطباء من إجراء عمليات دقيقة بجودة عالمية، بما في ذلك معالجة الأغشية على مركز الإبصار وعلاج التلفيات الشبكية لمرضى السكري.

وأكد البيان أن الميكروسكوب يُساهم في تسريع عمليات العلاج وتحسين وتيرة إجراء العمليات، ما يوفر كافة الخدمات المتعلقة بأمراض العيون والشبكية في مستشفى الرمد. يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتجهيز المستشفيات بأحدث المعدات الطبية لضمان خدمات صحية متميزة للمرضى وتقليل حاجتهم للسفر لتلقي العلاج.

يُذكر أن مستشفى الرمد في أسيوط يُعتبر من المرافق الطبية الرائدة في علاج أمراض العيون والشبكية، ويُقدم خدمات شاملة ومتميزة للمرضى.