بالصور- حريق هائل في ثلاجة تبريد بالمنطقة الصناعية في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق هائل في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء في المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق وأعمال تطهير موقع الحادث لمنع نشوبه مجددًا.



ومن جانبها عاينت الشرطة المكان ولم يتضح بعد أسباب الحريق الذي لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.