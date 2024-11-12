إعلان

بالصور- حريق هائل في ثلاجة تبريد بالمنطقة الصناعية في المنوفية

01:15 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
  • عرض 7 صورة
    حريق في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق هائل في ثلاجة تبريد تحت الإنشاء في المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق وأعمال تطهير موقع الحادث لمنع نشوبه مجددًا.

ومن جانبها عاينت الشرطة المكان ولم يتضح بعد أسباب الحريق الذي لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

المنوفية المنطقة الصناعية في المنوفية حريق حريق في ثلاجة تبريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلان تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بقنا

إعلان

إعلان