جامعة أسيوط تستعد لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025.

تبدأ الانتخابات يوم الخميس 14 نوفمبر بفتح باب الترشح للطلاب، وتنتهي في 28 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن الانتخابات ستجرى في مقرات الكليات، حيث تضم كل لجنة انتخابية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعضو هيئة تدريس، وعضو من إدارة الشئون القانونية، وممثل من إدارة رعاية الشباب، وطالبين. وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المحددة، وتذليل العقبات لضمان سير الانتخابات بسلاسة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تعد فرصة للطلاب لممارسة الديمقراطية بشكل عملي.

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية، ومتابعة جميع مراحلها من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج.

وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمديري إدارات رعاية الطلاب بالكليات، بحضور الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير إدارة رعاية الطلاب؛ وأكد الدكتور عبد المولى على أهمية الانتخابات في تكوين شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في إطار من الحرية والشفافية، مع حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر. تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات يوم 24 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 25 نوفمبر. تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، وتختتم الانتخابات بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.