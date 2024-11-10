بـ 30 ألف مستفيد في المرحلة الأولى.. تدشين قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية بالدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

دشّن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، قاعدة البيانات الموحدة لعمل الجمعيات الأهلية لأول مرة بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تسجيل 30 ألف مستفيد في قاعدة البيانات كمرحلة أولى، وسيتم اليوم تسليم 150 جمعية أدوات استخدام قاعدة البيانات "اسم المستخدم، كلمة السر".

وأكد مرزوق أن دور الجمعيات الأهلية حيوي وضروري لتحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وإعلاء شأن الدولة في ظل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بناء الإنسان".

وأشار المحافظ إلى أنه أكد منذ اليوم الأول لعمله في الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الجمعيات لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين منها والعاملين فيها، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن قاعدة البيانات الموحدة تسمح بسرعة تداول المعلومات عن المستفيدين وبحث حالاتهم بين الجهات المختلفة ووصول المساعدات للمستحقين فعليًا، واستمع إلى عدد من مسؤولي الجمعيات.

وأكد مرزوق على أهمية البذل لإعلاء الشأن والصالح العام للمواطنين المحتاجين وترسيخ التكافل بين الجميع، وأوضح أن تلك القاعدة نواة للتعاون الصادق والانصهار في بوتقة واحدة من أجل العمل الخيري التكافلي.

ووجّه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن والعاملين فيها لجهودهم المتميزة. وحضر اللقاء الدكتورة شيماء نبيه والأستاذ خالد الحداد، عضوا مجلس النواب.