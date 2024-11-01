بالصور- أمطار رعدية غزيرة تضرب كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار رعدية دون تأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

كلف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بمتابعة حالة الطقس السئ، وإخطار غرفة عمليات المحافظة بالمتابعة على مدار الساعة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت في بيان لها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "مطروح - الإسكندرية - البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية، ومدينتى حلايب وشلاتين، ومناطق من المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية".