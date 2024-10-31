وزير الرياضة: تمكين الشباب ركيزة أساسية في رؤية الجمهورية الجديدة -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تمكين الشباب يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، التي تعتبر الشباب أحد أهم أركانها الرئيسية. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي دور الشباب وتمكينهم أولوية كبيرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى بعنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: رؤى مختلفة" ضمن فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

وأشار صبحي إلى التغيرات العالمية وقضايا المدن والمناخ والقضايا المعاصرة، والتي تجلت في مؤتمر المناخ ومشاركة الشباب في أهم فعالياته. وأكد على دور الشباب في التنمية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وأن هذه النسبة ستزيد في المستقبل، كما أن أغلب سكان المدن الكبرى هم من الشباب.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة نفذت استراتيجية خاصة للشباب، تتضمن تدريبهم وتعليمهم وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار ليكونوا جزءًا من الحلول المبتكرة. كما أشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من الفعاليات لإشراك الشباب في كافة القضايا، بما في ذلك تطوير المدن والمناخ.

وأكد صبحي على أهمية دعم الدولة لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشددًا على دور الشباب في تحقيق هذه الأهداف.

أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزير البيئة.