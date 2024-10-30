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ضبط مسجل خطر في قنا هارب من أحكام قضائية

04:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، عصر اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر، هارب من أحكام قضائية ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا، وذلك في قرية الدرب التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط، أ . ر، مقيم بقرية الدرب في نجع حمادي، مسجل خطر هارب، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قنا مديرية أمن قنا نجع حمادي
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