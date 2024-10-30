محافظ أسوان: إزالة 19 حالة تعدٍ جديدة بمساحة 3272 متر مربع -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات، والتي استهدفت إزالة 19 حالة بمساحة 3272 م2 بنطاق مركزى أسوان وكوم أمبو وذلك من إجمالى 158 حالة تعدى تم إزالتها منذ انطلاق هذه المرحلة بمساحة 515 ألف و 766 م2 حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن

وقال محافظ أسوان، أنه يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.









