محافظ المنوفية يلتقي وكيل وزارة الصحة الجديد

المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام اليوم الأربعاء، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة الجديد، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وذلك عقب توليه مهام منصبه متمنياً له دوام التوفيق في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة، وبذل المزيد من الجهد لتلبية متطلبات المواطنين بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة، كون قطاع الصحة يعد من أهم الملفات الحيوية والهامة، والتي تولي اهتماما مباشرًا من القيادة السياسية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه يسعى جاهدًا بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وإقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة وعلى رأسهم مستشفيات أشمون والشهداء ومعهد الأورام والتي تساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.