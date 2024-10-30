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حى الزهور ببورسعيد يشارك في اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار -صور

01:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
  • عرض 8 صورة
    اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة السيول والأمطار، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد.

أكد أحمد البهي رئيس حي الزهور، أن الحي شارك في اصطفاف معدات وماكينات سحب المياه بسيارتين لكسح المياه و9 ماكينات سحب، وذلك للوقوف على جاهزية المعدات لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وأوضح أنه جاء ذلك في أرض الاصطفاف الكائنة في حي الشرق، بمشاركة سيارات ومعدات كل الأحياء ومدينة بورفؤاد والجراج العمومي.

حى الزهور ببورسعيد سيارات ومعدات مواجهة السيول اصطفاف سيارات ومعدات ماكينات سحب المياه بسيارتين مواجهة فصل الشتاء
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