السلطات المكسيكية: مقتل 74 شخصًا منذ مقتل زعيم كارتل خاليسكو "إل مينشو"

كتب : مصراوي

08:55 م 23/02/2026

إل مينتشو

(د ب أ)

أعلنت السلطات المكسيكية أن 74 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بما في ذلك 25 من عناصر الحرس الوطني، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "ال مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.

وحاول جنود أمس الأحد اعتقال زعيم عصابة المخدرات، "نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس"، في ولاية خاليسكو الغربية، لكنه أصيب وأثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي لقى حتفه.

وأثارت العملية رد فعل عنيفا من جانب عصابات المخدرات.

وقام من يُشتبه في أنهم أعضاء في المنظمة الإجرامية بعد ذلك بإضرام النيران في السيارات في عدة ولايات وأغلقوا العديد من الطرق، كما هاجموا بنوكا ومحطات وقود ومتاجر.

