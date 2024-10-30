إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل أمام منطقة الكسارة على الطريق الدولي "جمصة - بلطيم" بنطاق محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي "جمصة - بلطيم" .

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة إلي مكان البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص هم:" حازم أيمن غالب القزعة، 21 سنة، طالب بجامعة المنصورة الجديدة، (أردنى الجنسية)، مصاب بجرح قطعى بالرأس وآلام بالرقبة، وأحمد صبري ربيع السيد، 32 سنة، مقيم بشربين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجروح بالوجه، و رأفت على سعيد سعيد، 57 سنة، من الاسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الايمن، ومحمد زكريا حموده، 37 سنة، من اسيوط، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أبو المجد عبد الجواد عبد الرحمن، 71 سنة، من بلقاس، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمود محمد عزام، 23 سنة، ومقيم بشربين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.