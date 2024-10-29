إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباصين ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية العلالمة في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية العلالمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عيد إبراهيم علي، 45 عامًا، ونوال إبراهيم قرني، 40 عامًا، وصالحة سيد أحمد، 35 عامًا، ومعتصم جمال محمد، 17 عامًا، وحنان أحمد علي، 42 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.