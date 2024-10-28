بالصور.. وزير الثقافة يزور قنا ويوجه بعرض أفلام وثائقية بـ"سينما الشعب"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في إطار زيارته الموسعة لمحافظات الصعيد، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية التي تسلط الضوء على التراث الغني لمحافظة قنا، وتعزز من النشاط السياحي بالمحافظة. كما تم التطرق إلى أهمية تكثيف الفعاليات التي تعمل على رفع الوعي الثقافي بين أبناء قنا على مدار العام.

كما تفقد الوزير قصر ثقافة قنا، حيث اطلع على الأنشطة والفعاليات المقدمة لكافة الفئات العمرية. وأكد على أهمية تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تناقش القضايا المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك لضمان وصول الخدمات الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما وجه بعرض أفلام وثائقية وأخرى موجهة للأطفال في سينما الشعب، بالإضافة إلى عقد ندوات لمناقشة القضايا الثقافية مع الأطفال والنشء.

وفي إطار زيارته، تفقد أيضًا مكتبة مصر العامة بقنا، حيث استمع إلى شرح حول الخدمات الثقافية والتدريبية التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة. شمل ذلك جولة في أركان المكتبة، بما في ذلك مكتبة الطفل ومكتبة الاطلاع وقاعة الحاسب الآلي، حيث استمع إلى حديث مع أصغر عضوة متطوعة بالمكتبة حول دورها في تعزيز الثقافة.

وأشاد وزير الثقافة بالبنية التحتية للمواقع الثقافية في قنا، مؤكدًا أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمواقع الثقافية والعاملين بها، وذلك لتقديم خدمات ثقافية متميزة للمتلقين.