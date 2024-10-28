محافظ المنوفية يفتتح مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لدفع منظومة العمل وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية، وتفقد عدد من أقسام العنايات ومنها العناية العامة والقلب وقسم الباطنة، وخلال تفقده لمنظومة العمل بوحدات العناية المركزة الجديدة، اطمأن على الحالة الصحية للمرضى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشيرًا إلى تزويد وإضافة 9 أسرة للعناية ليصبح الإجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 26، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى والمترددين واستقبال الحالات الحرجة من داخل وخارج المحافظة وتخفيف آلام المواطنين.

كما تفقد المحافظ تجهيزات مبنى الغسيل الكلوي الجديد، وإستمع إلى رؤية إدارة المستشفى لآلية سير منظومة العمل، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات بالمبنى والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال تفقده، قدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لرجال الأعمال (الحاج محمد الخشن وجمال البرعي) لدورهم المجتمعي الفعال في دعم القطاع الطبي بمستشفي أشمون العام والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل، كما وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للمتميزين بمستشفي أشمون العام تقديرًا لجهودهم المبذولة ودعمًا لهم.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفي أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، على مساحة تزيد عن 29 ألف م2، للوقوف على نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي، وقد أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مستشفى أشمون الجديدة سيعد صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.