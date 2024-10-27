الكرتونة بـ 150 جنيها.. انطلاق قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة في البحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والمحملة ببيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، إنتاج محطة الزهراء لإنتاج بيض المائدة، التابعة للإصلاح الزراعي.

وأكدت عازر حرص محافظة البحيرة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال إطلاق قوافل غذائية تقدم منتجات عالية الجودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشارت المحافظ إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق المزيد من القوافل الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وكشفت عن إطلاق قافلة غذائية أوسع واشمل خلال الأيام المقبلة، تضم مختلف السلع الغذائية الأساسية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب الجميع.