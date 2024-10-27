قاعة الفرح قلبت ساحة حرب.. زفاف يتحول إلى بركة دماء وسقوط قتيل وجريح بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

تحول حفل زفاف بنطاق مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، إلى ساحة حرب، بعد نشوب مشاجرة دامية داخل قاعة أفراح لقي خلالها أحد المعازيم مصرعه بطلقات نارية وأصيب آخر، وسط حالة من الصراخ والهلع.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام، بوصول شخص مصاب بطلق ناري وآخر جثة هامدة ادعاء طلق ناري في مشاجرة بإحدى قاعات الأفراح بميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مسعد صابر مسعد سليم، 22 سنة، متأثرا بإصابته بـ 3 طلقات بالصدر، وإصابة عبد الرحمن محمد عنتر صديق، 24 سنة، بطلق ناري في الركبة اليسرى، وذلك إثر تعرضهم لطلقات نارية في مشاجرة بقاعة للأفراح بميت غمر.

جرى نقل المصاب إلى قسم العظام بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتحريات مباحث إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم بإطلاق النيران والسلاح المستخدم في الواقعة.