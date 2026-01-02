بعد تجديده.. وكيل أوقاف أسوان يفتتح مسجد النصر بنجع هيكل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل التابع لإدارة البصيلية بحري بمركز إدفو، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمسجد.

وافتتاح المسجد كل من: الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف، ورجب غلاب، رئيس مجلس قروي القنان بإدفو، بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، إضافة إلى الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير الدعوة، الذي ألقى خطبة الجمعة بعنوان: "قيمة الوقت في حياة الإنسان".

يُذكر أن محافظة أسوان تستكمل افتتاح العديد من المساجد الجديدة، حيث وصل عدد المساجد التي جرى افتتاحها منذ بداية يناير 2025 إلى 63 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.