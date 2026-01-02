السيطرة على حريق بقاعة محاضرات مديرية الطب البيطري في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق داخل قاعة محاضرات بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب الحريق داخل مقر المديرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط قسم ثان أسيوط، إلى مكان الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية، اشتعلت النيران في قاعة محاضرات ذات جدران وسقف خشبي، إضافة إلى احتراق وحدات خارجية لتكييف الهواء بالمبنى. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، لتحديد أسباب الحريق بدقة.