كتب - مختار صالح:

وجهت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال زيارتها اليوم لمعبر رفح لمتابعة جهود الدعم الإنساني ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتفقدت جولي المعبر في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة جهود الإغاثة والتضامن مع الفلسطينيين، وكان في استقبالها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما شملت الجولة تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، والتي توفر الإمدادات الضرورية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، بالإضافة إلى زيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتجسد زيارة أنجلينا جولي حرص مصر على تعزيز دورها الإنساني والإغاثي في المنطقة، ودعم الجهود الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها.