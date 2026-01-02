طرح سلع بأسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميًا وحتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلبات المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأشار المحافظ إلى وجود تخفيضات تصل إلى أكثر من 20% على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض، الذي يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، إلى جانب عروض على الخضراوات والفاكهة واللحوم، ومنفذ جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة". ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة.

وأوضح المحافظ أن تخفيضات اللحوم تشمل عروضًا على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 100 و120 جنيهًا للطبق، والأسماك بأسعار تتراوح بين 40 و120 جنيهًا، إلى جانب أسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، ما يسهم في خفض الأسعار بالأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

ويشرف على تنظيم السوق بشارع قناة السويس الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، ونوابه، ومتابعة الأسعار من علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، إلى جانب محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ونانسي عبد القادر من إدارة المتابعة، لضمان حسن سير العمل وضبط الأسعار بالمعرض.