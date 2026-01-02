الصور الأولى لحريق داخل قاعة محاضرات الطب البيطري في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

ينشر موقع "مصراوي" الصور الأولى لموقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة داخل قاعة محاضرات بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب الحريق داخل مقر المديرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط قسم ثان أسيوط، إلى مكان الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في قاعة محاضرات ذات جدران وسقف خشبي، إضافة إلى احتراق وحدات خارجية لتكييف الهواء بالمبنى، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد أسباب الحريق بدقة.