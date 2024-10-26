محافظ المنيا: "بداية أمل" تجربة رائدة لمحو أمية أبناء القرى

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تقديم كل الدعم والخدمات لأهالي الريف من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى تستهدف المواطن وخاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن نجاح مبادرة " بداية أمل " لمحو أمية أبناء قرى المحافظة يعد نموذجاً رائداً يستحق التعميم على مستوى الجمهورية باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية، إلى جانب أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذا النموذج من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بتفقد عدد من الفصول التعليمية ضمن مبادرة "بداية أمل" التي تهدف إلى تقليص نسبة الأمية في المحافظة، في إطار دعم الدولة المستمر لأهالي الريف وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم .

شملت الجولة زيارة فصلين تعليميين بمجلس قروي تلة، وفصلين آخرين بمجلس قروي بني أحمد، بحضور 15 دارسًا في كل فصل، وتقدم الخدمة التعليمية تحت إشراف فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ويشارك في تدريس هذه الفصول موظفو الوحدات المحلية إلى جانب مهامهم الوظيفية الأساسية.