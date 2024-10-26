رصد تلوث بترولي في البحر الأحمر أمام سواحل رأس غارب

البحر الأحمر- مصراوي:

شهدت سواحل رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم السبت، تلوثًا بتروليًا بعد رصد بقعة زيت بمنطقة الفنار، وجرى إخطار أجهزة البيئة المختصة وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر لمعرفة سبب التلوث ومصدره.

تلقت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، بلاغًا من مركز عمليات مدينة رأس غارب برصد تلوث بترولي ببقعة زيتية في مياه البحر أمام منطقة فنار رأس غارب، وجرى إخطار مسؤولي المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة.

وكلف جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة للبيئة ومحميات البحر الأحمر للانتقال لموقع البلاغ وتحديد مساحة التلوث والجهة المتسببة وإجراء عمليات مسح بحري وجوي للمنطقة قبل امتداد البقع الزيتية لمناطق أخرى، وكذلك بيان وجود أضرار بالبيئة البحرية من عدمه وإخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالواقعة.