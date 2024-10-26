6 مصابين في حادث تصادم على كوبري دشنا بقنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين وتروسيكل، على كوبري المركز في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين وتروسيكل في مدينة دشنا.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 6 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.