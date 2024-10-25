قطعت ذراعه.. مصرع مزارع خلال تشغيل ماكينة ري بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، بسبب ماكينة الري خلال تشغيلها لري أرضه الزراعية في قرية المخادمة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع مزارع خلال تشغيل ماكينة الري تسببت في قطع ذراعه ونزيف حاد أودى بحياته.

وبعد الفحص تبين مصرع "م.م"، يبلغ من العمر 40 عامًا، بسبب ماكينة الري خلال تشغيلها لري أرضه الزراعية في قرية المخادمة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.