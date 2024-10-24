كان بيلعب بالكبريت.. مصرع طفل في حريق منزل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه إثر حريق نشب في منزل بقرية الشوكا، مركز طما شمال سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق ووجود حالة وفاة. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

كشفت التحريات أن الطفل كان يلهو بالكبريت على سطح المنزل، ما أدى إلى اشتعال النار في بعض المخلفات وامتدادها إلى ملابسه.

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، بينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.

وكشفت التحريات أنه أثناء لهو الطفل المذكور بالكبريت أعلى سطح المنزل اشتعلت النيران في بعض المخلفات المتواجدة بالمكان ثم امتدت لملابسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.