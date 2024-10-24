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معركة بالشوم داخل محطة وقود في بني سويف وسقوط مصابين

04:54 م الخميس 24 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة بالشوم داخل إحدى محطات الوقود، في مركز بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من المستشفى الجامعي، بوصول "عصام.ر.ع"، 52 عامًا، كسر بالساق الأيسر، و"محمد.أ.ج"، 32 عامًا، اشتباه كسر بالقدمين، و"محمد.أ.ح"، 14 عامًا، سحجات وكدمات، إدعاء مشاجرة.

تبين من التحريات الأولية أن سبب الإصابة وقوع مشاجرة بالشوم، داخل محطة وقود في نطاق عزبة الوالدة التابعة لمركز بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.

بني سويف محطة وقود مشاجرة
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