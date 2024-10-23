فرحة في بيلا بعد الفوز على دكرنس بدوري الممتاز "ب" - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الفرحة بين جماهير الكرة بنادي بيلا في كفر الشيخ، والجهاز الفني ولاعبي الفريق بعد الفوز على نظيره فريق الكرة بنادي دكرنس بهدف أحرزه لاعب الفريق سعد صالح في الدقيقة 93 من زمن المباراة، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ في إطار منافسات الأسبوع الثالث بدوري القسم الثاني الممتاز "ب".

أدار المباراة طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد لكرة القدم بقيادة خالد منسي، حكمًا للساحة، وعاونه أحمد عبدالنعيم، مساعد أول، ومحمد سعيد عبدالله، مساعد ثان، وأحمد درويش حكمًا رابعًا، وبذلك الفوز ارتفع رصيد بيلا إلى 6 نقاط محققًا فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة إبراهيم الشهيدي، المدير الفني للفريق.

وأعرب جمال الصيرفي، رئيس مجلس إدارة نادي بيلا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن سعادته بذلك الفوز والذي جاء في وقت قاتل، مهديًا الفوز لجماهير النادي التي زحفت خلف فريقها إلى مدينة كفر الشيخ لمؤازرته أمام دكرنس في منافسات الجولة الثالثة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي بيلا إنه من المقرر صرف مكافأة الفوز بالمباراة للاعبي الفريق وفقًا للائحة الخاصة للفريق في أول تدريب استعدادًا لمباراة كفر الشيخ يوم السبت المقبل، فيما جرى صرف مكافأة الفوز على القزازين في منافسات الجولة الثانية.