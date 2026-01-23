برلين- (د ب أ)

أبدت الحكومة الاتحادية الألمانية تحفظًا حيال التوقعات المتعلقة باللقاء المرتقب بين مفاوضي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال شتيفن ماير نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الجمعة إن الحكومة ترحب من حيث المبدأ بانعقاد لقاءات ثلاثية في هذا التوقيت، وأضاف أن الحكومة أخذت علمًا بالتقارير التي تحدثت عن إمكانية تحقيق تقدم عقب المحادثات التي جرت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، لكنه أردف:" نرى في الوقت نفسه أن هناك تساؤلات كبيرة ما تزال قائمة حول مدى استعداد روسيا للتخلي فعليًا عن مطالبها المتشددة".

يشار إلى أنه بوساطة الولايات المتحدة، يعتزم مفاوضون من روسيا وأوكرانيا عقد محادثات رسمية في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة على المستوى الرسمي.

وأوضح نائب المتحدث باسم الحكومة أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بذل خلال الأشهر الماضية جهودًا كبيرة من أجل التوصل إلى موقف موحد أوروبي-أمريكي-أوكراني إزاء هذه المحادثات. وقال ردًا على سؤال بشأن سبب استبعاد الأوروبيين من محادثات أبوظبي: " بناءً على ما سبق ذكره، نحن لسنا حاضرين في الاجتماع، لكننا بالطبع منخرطون سياسيًا بشكل وثيق للغاية من خلال محادثات الأسابيع القليلة الماضية والتبادل المستمر للآراء".

وأكد المتحدث أن الحكومة الاتحادية شددت دائمًا على ضرورة التوصل إلى سلام طويل الأمد ومستدام، موضحًا أنه لن يكون هناك مكسب إذا لم يكن الأمر سوى هدنة تتيح لروسيا التقاط أنفاسها ثم استئناف الهجمات في وقت لاحق. ولذلك، أشار إلى أن التركيز في الفترة الأخيرة انصبّ بشكل كبير على مسألة الضمانات الأمنية.