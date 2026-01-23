أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والشيخ سعودي مرزوق، إمام وخطيب المسجد، وعدد من القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف، الذي ألقى خطبة الجمعة تحت عنوان: "المهن في الإسلام.. طريق العمران والإيمان معًا"، حيث تناولت الخطبة أهمية العمل والإتقان ودورهما في بناء المجتمع وترسيخ القيم الدينية والإنسانية.

وعقب أداء صلاة الجمعة، حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجّهًا المسؤولين بسرعة بحثها والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن التواجد الميداني والالتزام المباشر مع المواطنين يمثلان أولوية قصوى في منظومة العمل التنفيذي، لما لهما من دور محوري في التعرف عن قرب على احتياجات المواطنين وهمومهم، ووضع حلول فورية وعاجلة لها، بما ينعكس إيجابيًا على تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أبناء هذه المحافظة العريقة.