"كانت في محل أسماك".. العثور على سلحفاة مهددة بالانقراض بالمنصورة (صور)

كتب : رامي محمود

04:06 م 23/01/2026 تعديل في 04:11 م
الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت حملة من إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، سلحفاة بحرية خضراء مهددة بالانقراض داخل محل لبيع الأسماك بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة.

وجاء ذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بمشاهدته للسلحفاة داخل المحل، وتم التعامل مع الواقعة بحضور كل من: الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور طارق جاد نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور ماجد السيد رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة، والدكتور ياسر محمد الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية والتدريب، والمهندس محمد شبكة من إدارة التنمية الساحلية بجهاز شئون البيئة.

وجرى اتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة فور ضبط السلحفاة، والتعامل معها بشكل آمن وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة البيئة، والتنسيق مع مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية اشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، لتسليم السلحفاة من أجل إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وأكد مسؤول إدارة شئون البيئة أن السلحفاة البحرية الخضراء من الكائنات المهددة بالانقراض عالميًا والمشمولة بالحماية القانونية، مشددًا على أن سرعة الإبلاغ والتعامل الفوري كان لهما دور حاسم في الحفاظ على حياة هذا الكائن البحري.

محافظة الدقهلية مدينة المنصورة سلحفاة مهددة بالانقراض

