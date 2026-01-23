رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه

لن يسبح أحد في حارته.. اتحاد الغوص يكرم يوسف عبد الملك في بطولة الجمهورية

"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وذكر بيان الزمالك، أن محمد السيد وقع على عقود تجديد تعاقده، في جلسة مع إدارة الكرة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأشار البيان إلى أن تجديد عقد محمد السيد، في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بصفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب من العناصر المميزة في صفوف الفريق.

اقرأ أيضًا:

انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين



هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد



إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم



