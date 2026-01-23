مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه

كتب : هند عواد

03:33 م 23/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يجدد عقد محمد السيد (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك يجدد عقد محمد السيد (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (6)
  • عرض 7 صورة
    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
  • عرض 7 صورة
    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وذكر بيان الزمالك، أن محمد السيد وقع على عقود تجديد تعاقده، في جلسة مع إدارة الكرة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأشار البيان إلى أن تجديد عقد محمد السيد، في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بصفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب من العناصر المميزة في صفوف الفريق.

اقرأ أيضًا:
انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين

هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد السيد الزمالك الزمالك يجدد عقد محمد السيد الزمالك يجدد عقد لاعبه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
أخبار المحافظات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
رياضة محلية

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
علاقات

"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير
زووم

"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان