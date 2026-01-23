"على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم" رانيا يوسف تبدأ مغامرات 2026 برحلة في الأقصر(صور)

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن بدء مغامراتها في 2026 برحلة مع "المنطاد" في محافظة الأقصر.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها وهى تستقل "منطاد" خلال تواجدها هناك، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم فوق سطح الأرض.. 2026 فلتبدأ المغامرات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل والله، القمراية، نورتي الأقصر، أحلى رانيا، برنسيسة، الجمال، رحلة سعيدة".

يذكر أن، رانيا يوسف تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026 رغم تلقيها عروضا خلال الفترة الماضية إلا أنها اعتذرت عنها لعدم وجود السيناريو الذي يدفعها للمشاركة ودخول المنافسة.