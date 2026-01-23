إعلان

"على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم" رانيا يوسف تبدأ مغامرات 2026 برحلة في الأقصر(صور)

كتب : هاني صابر

04:16 م 23/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    رانيا يوسف تستقل منطاد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن بدء مغامراتها في 2026 برحلة مع "المنطاد" في محافظة الأقصر.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها وهى تستقل "منطاد" خلال تواجدها هناك، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم فوق سطح الأرض.. 2026 فلتبدأ المغامرات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل والله، القمراية، نورتي الأقصر، أحلى رانيا، برنسيسة، الجمال، رحلة سعيدة".

يذكر أن، رانيا يوسف تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026 رغم تلقيها عروضا خلال الفترة الماضية إلا أنها اعتذرت عنها لعدم وجود السيناريو الذي يدفعها للمشاركة ودخول المنافسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رانيا يوسف المنطاد الأقصر إنستجرام رانيا يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية - صور
أخبار مصر

الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية - صور
"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
رياضة محلية

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان