بالصور.. وزير الري يتفقد ترعة بورسعيد ومحطات الرفع بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، بزيارة إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة، والاطمئنان على جاهزية الترع والمنشآت المائية.

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية عند الكيلو 95.50، كما تابع أعمال إحلال وتجديد بربخ على ترعة الفردان، وأعمال إحلال وتجديد فم ترعة الشجرة.

وصرّح وزير الموارد المائية والري بأنه يحرص على المتابعة المستمرة لكافة مشروعات الوزارة بمختلف المحافظات، للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع، وصيانة وتشغيل محطات الرفع، وتوفير المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، وذلك في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

وفيما يخص أعمال تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية، وجّه الدكتور سويلم بضرورة مواصلة تنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية أثناء التنفيذ، ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وفيما يتعلق بمحطة رافع مياه الشرب على ترعة بورسعيد، وجّه الوزير بمواصلة أعمال تطهيرات الترعة لضمان وصول مياه الشرب إلى مدينة بورسعيد، مع التنسيق مع وزارة الإسكان للانتهاء من إحلال الخط الثاني بمحطة رفع المياه قبل بداية شهر مايو المقبل.

وشدد وزير الري على مراجعة معايير سحب مياه الشرب من ترعة بورسعيد، من حيث قدرة الترعة على توصيل المياه وكميات المياه المطلوب تمريرها لتحقيق المناسيب المناسبة أمام مأخذ المحطة، مع التوسع مستقبلًا في الاعتماد على تحلية المياه بمحافظات القناة لتلبية احتياجات مياه الشرب.

كما وجّه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاستكمال وتسهيل عمليات قياس كميات المياه المسحوبة بمحطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتركيب عدادات على مآخذ السحب، وربطها بمنظومة التليمترى التابعة للوزارة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الحفاظ على الأشجار على جانبي الترع، وحظر قطعها، تطبيقًا لنص المادة (8) من قانون الموارد المائية والري، والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.