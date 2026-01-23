لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض بعد قفزة تاريخية؟

وكالات

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بعدما اقتربت من مستوى 5 آلاف دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم الجمعة، وذلك لاتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، عقب تسجيل الأسعار مستوى قياسيًا جديدًا مدعومة بحالة الضبابية الجيوسياسية، وفقًا لما تم نشره على "رويترز".

وسجلت أسعار الفضة والبلاتين أيضا أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4930.44 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4967.03 دولار في وقت سابق من اليوم، وقفزت الأسعار 14% منذ بداية العام.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 4932.20 دولار للأوقية.

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إنه ضمن وصول الولايات المتحدة بشكل كامل ودائم إلى جرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية بسبب مطالبته بالسيطرة على الجزيرة، لكنهم أكدوا استعدادهم للتحرك إذا استدعت تصرفات ترامب المستقبلية ذلك.

وساهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والاتجاه الأوسع نحو التخلص من الدولار في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ يسعى المستثمرون إلى التحوط من مخاطر السياسات النقدية العالمية وتقلباتها.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يومي 27 و28 يناير، ولكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2026، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 98.47 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 99.34 دولار في وقت سابق، محققة مكاسب 37% منذ بداية العام.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2667.47 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2684.43 دولار في وقت سابق، وارتفع البلاتين 30% منذ بداية العام.

