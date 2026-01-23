كشف فرانشيسكا بيتريتشيوني، المستشارة القانونية والاستراتيجية لأندية الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، والمتخصصة في السوق السعودي، سبب رغبة الدوري السعودي في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رغم استهدافه للاعبين الأصغر سناً.

وقالت لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "على الرغم من تغيير الدوري السعودي الممتاز لنهجه واستهدافه للاعبين الأصغر سناً، إلا أنه سيتم استثناء صلاح. صلاح حالة فريدة، إن المساهمة الفنية والانتشار العالمي الذي يمكن أن يجلبه إلى الدوري السعودي للمحترفين أمر لا يصدق".

وأضافت: "لكننا اليوم في مرحلة أكثر نضجاً، والأمر لا يتعلق بلاعبي كرة القدم الذين يذهبون إلى السعودية من أجل المال ثم يغادرون. بل يتعلق الأمر بتطور المسيرة المهنية، وأن تصبح كرة القدم السعودية إحدى المراحل المشروعة لهذا التطور".

