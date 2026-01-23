إعلان

مجهول الهوية.. انتشال جثة شاب من الرياح التوفيقي في بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:45 م 23/01/2026

قوات الإنقاذ النهري

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الجمعة، جثة شاب مجهول الهوية من مياه الرياح التوفيقي أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة الشاب، وانتقلت على الفور فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على الجثة، وأُحرز محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة، ونشر صورة المتوفي للتعرف على أسرته، وإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هويته.

قوات الإنقاذ النهري القليوبية جثة شاب مجهول الهوية الرياح التوفيقي النيابة مركز بنها مستشفى بنها التعليمي

