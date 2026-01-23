شبورة ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة بدءاً من الأحد 25 يناير 2026 إلى الخميس 29 يناير 2026

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياح من يوم الاثنين 26 يناير إلى الأربعاء 28 يناير 2026 على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

