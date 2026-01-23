بعد تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح مسجد النور بقرية المباحث (صور)

الدقهلية - رامي محمود

أثار اسم قرية المباحث التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد افتتاح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مسجدًا بالقرية يحمل اسمها، حيث تداول مستخدمو فيسبوك صورًا لاسم القرية بعد نشر الصفحة الرسمية بالمحافظة صور المحافظ خلال افتتاح مسجد النور بعد إتمام أعمال تجديده وتطويره الشاملة.

وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: "النهاردة كان افتتاح مسجد النور في مركز ميت سلسيل، القرية بقى اللي فيها المسجد اسمها قرية المباحث، يا ترى مباحث داخلية وشرطة وكده، ولا مبحث جمع مبحث وكده."

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، واللواء إبراهيم أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، واللواء أحمد العوضي، والنائب أحمد الهواري أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب رزق الشبلي، والنائب عادل الجيار أعضاء مجلس النواب، والنائب السابق محمد نجيب خالد، والعقيد أحمد علي نائب المستشار العسكري، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين، وحشد من أهالي القرية.

وعقب الصلاة، ألقى محافظ الدقهلية كلمة أشاد فيها بجهود وزارة الأوقاف في تشييد المساجد وتجديدها، مثمّنًا سعيها الدؤوب لنشر تعاليم الدين الوسطي ومقاومة الأفكار المتطرفة، وحماية الشباب من الانزلاق نحو المفاهيم الخاطئة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ المحافظ أهالي القرية بافتتاح المسجد بعد تطويره، مؤكداً أن هذا الحدث يتزامن مع مناسبات مباركة، منها أول جمعة في شهر شعبان واحتفالات عيد الشرطة، معبرًا عن تقديره لأبناء قرية المباحث ومركز ومدينة ميت سلسيل.

واستمع المحافظ والوفد المرافق له إلى خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع الإخلاص والصدق في العمل كأحد أهم أسباب القبول والبركة والنجاح في الدنيا والآخرة، كما شارك في الصلاة الدكتور وليد الحسيني الإعلامي بالتلفزيون المصري.

ويُعد مسجد النور بقرية المباحث من المساجد الحكومية، ويتكون من دور أرضي يضم الصحن الرئيسي للصلاة بمساحة 384 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مرافق صحية ومكان للوضوء، ومصلى مخصص للنساء بمساحة 123 مترًا مربعًا، وقد بلغت تكلفة أعمال الإحلال والتجديد التي نفذتها وزارة الأوقاف أكثر من خمسة ملايين جنيه.