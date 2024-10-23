أم ترضع طفلها سم فئران وترميه في القمامة.. ماذا حدث في شقة الإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر:

داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإسكندرية وقف "كريم" و"هبة"، بينما يتلو المستشار عزت عبد الله منصور، رئيس المحكمة، الحكم عليهما بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.

يصمت الاثنان بعد النجاة من طبلية عشماوي، إذ كانا يتوقعان صدور أقصى عقوبة عليهما، فجريمتهما مروعة، وغلظة قلوبهما لم ترحم صرخات الصغير.

القضية التي حملت رقم 680 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، تعود عندما شاهد عامل النظافة إبراهيم خميس قدم بشرية لطفل تخرج من كيس بلاستيك داخل أحد صناديق القمامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة العثور على جثمان الطفل، حديث الولادة، داخل كيس بلاستيك أسود بالصندوق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات وتتبع كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "هبة.س.ع"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بالمنطقة السابعة قسم شرطة الإسماعيلية ثان، و"كريم.أس.م"، 29 سنة، عاطل، مقيم شارع المستشفى الأميري قسم شرطة الإسماعيلية ثان.

وتوصلت التحريات أن المتهمين، متزوجين عرفيًا، إلا أن الزوجة حملت من آخر مجهول، ما هدد استمرار حياتهما معًا ليقررا السفر إلى الإسكندرية للتخلص من الطفل عقب ولادته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم فيما بينهما على قتل الطفل فور ولادته، وفي سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامي توجها استأجرا وحدة سكنية في الإسكندرية.

وبحسب أوراق القضية، وضعت المتهمة الأولى مولودها - الذي حملته سفاحًا - واستخدم المتهمين أداة "مقص" لقطع الحبل السري حتى انفصل المولود عن أمه، وأحضر المتهم الثاني مادة سامة "سم فئران".

ولم يهتز قلبها كأم وفتحت المتهمة فم الطفل المجني عليه ودساً السم في جوفه وتركاه يتجرعها ولم تلين غلظة قلوبهما صرخات الطفل المجني عليه فظلا منتظرين حتى تحققا من وفاته.

وتخلص المتهم من جثة الطفل بوضعها داخل كيس بلاستيك وألقاها بصندوق قمامة، فيما تبين حيازتهما بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه، تبين أنه ولد حيًا وتنفس نفسًا كاملاً وعثر بالعينات "الحشوية والدماء" المأخوذة منه على أملاح الفوسفيد "سم الفأر" أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وفشل في الوظائف التنفسية إنتهت بالوفاة .

وعقب انتهاء التحقيقات، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، بتهمة القتل والسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيها لحيازتهما مواد مخدرة.

أصدر الحكم المستشار عزت عبد الله منصور، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوي.