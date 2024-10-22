بدء فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

دشنت إدارة المنيا الصحية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بالمركز الطبي المتطور لرعاية الأمومة والطفولة المنيا "ثان"، بعد نجاح فعاليات اليوم العالمي للروماتيزم في السادس من أكتوبر.

وقال الدكتور هاني إسحق مدير المركز الطبي المتطور لرعاية الأمومة والطفولة بالمنيا، إن الفعاليات تضمنت تقديم محاضرات تنشيطية للفريق الطبي عن سياسات فصل النفايات الطبية الخطرة، وغسيل الأيدي قبل وبعد الإجراء الطبي وطرق الحد من مقاومة فاعلية المضادات الحيوية .

وأكد اسحق على أهمية تلك الفعاليات حفاظًا على صحة جميع أفراد الكادر الطبي، ومتابعة كل الأساليب الحديثة المتبعة في مكافحة العدوى عالميًا، مؤكدًا استمرار تلك الفعاليات لخدمة أبناء المنظومة الطبية.

وكانت الدكتورة نجلاء أحمد مدير إدارة المنيا الصحية، قد وافقت على إقامة فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بالمركز الطبي المتطور لرعاية الأمومة والطفولة تحت عنوان "مكافحة العدوى مسئولية الجميع".