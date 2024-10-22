ضبط عاطل بحوزته 30 قرش حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، عاطل يقيم بمحافظة الغربية متهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في نطاق مركز دسوق، والمراكز المجاورة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز دسوق المدعو "السيد.م"، 47 عامًا، عاطل، ويقيم بمركز قطور في محافظة الغربية، وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه.

كانت معلومات وردت إلى العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد باتجار المتهم المذكور في جوهر الحشيش المخدر من خلال تردده على دائرة مركز شرطة دسوق لترويجها على عملائه.

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية تبين صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من النقباء أحمد عبده، وأحمد شلبي، وإسلام الخوالقة، وتوجهت ناحية تواجد المتهم المذكور على كوبري قرية دمنكة التابعة لمركز دسوق خلال ممارسة نشاطه الإجرامي بترويج الحشيش فيما جرى ضبطه وبحوزته 30 فرش حشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة دسوق وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 27404 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وعرض المتهم عليها أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.