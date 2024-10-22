محافظ أسيوط: تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز الفتح؛ جاءت هذه الجولة لمتابعة انتظام استقبال طلبات التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز حول طبيعة عمل كل موظف والإجراءات المتبعة حتى تسليم المواطن نموذج 8 تصالح، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول إجراءات التقنين والتصالح والتسهيلات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا الجمعة، مشددًا على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين لتسريع تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

وكلف المحافظ رئيس المركز بمتابعة معدلات الأداء وتذليل المعوقات، مع إبراز أهمية إنهاء إجراءات التقنين والتصالح وعرض المزايا التي ستعود على المواطن، كما وجه بوضع لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة، وتواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفساراتهم، وضمان انتظام العمل لحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.